الداخلية: العثور على جثة متفحّمة داخل مقر النهضة ونقل 18 مصابا لتلقي العلاج

أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه على إثر تلقي إشعار على الساعة 14:24 بنشوب حريق بمقر حزب حركة النهضة بجهة مونبليزير بالعاصمة، تمّ في الحين إعلام قاعات العمليّات بالدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والمصالح الأمنيّة المختلفة لإجراء كلّ ما يلزم من أعمال إطفاء ونجدة وإنقاذ وتحرّي أمني.

كما تم تكليف المدير العام للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بالتنقل على عين المكان والإشراف على عمليّات النجدة والإنقاذ.

هذا وتفيد المعطيات الأوليّة أنّه تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب المذكور الذي تمّ التّعريف بهوّيته وهو من مواليد سنة 1970 قاطن بحيّ التحرير تونس العاصمة، عمل سابقا كعون استقبال، كما تفيد التحريات إلى أنه تمّت السّيطرة على الحريق وإجلاء كلّ المتواجدين بالمبنى ونقل 18 مصاب لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة.

وبينت الوزارة بأن الأبحاث العدليّة جارية بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة تقصّيا للحقيقة وللوقوف على مُلابسات الواقعة ومسؤوليّة كلّ طرف ولإنارة الرّأي العام.

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