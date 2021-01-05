الداخلية: القبض على قاتل زوجته بباجة .. وفيما يلي التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن وحدات المنطقة الجهوية للأمن الوطني بباجة تحوّلت إلى منزل وردت بشأنه معلومات عن وجود جثة إمرأة به، أين تم العثور على جثة الهالكة ملقاة على الأرض وحبل يحيط برقبتها مما أحدث آثرا بها والعثور على آثار دماء قبالة فمها.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبإجراء التحريات الضرورية في الغرض، تم حصر الشبهة في زوجها (43 سنة) الذي تم إلقاء القبض عليه بمقر إقامة شقيقته.

بسماعه، اعترف بارتكابه لجريمة القتل مساء يوم 03 جانفي 2021 بعد تخطيطه المسبق لذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وبتعمّده إخفاء جثتها بغرفة نوم أبنائه وبتغطية الجثة ببعض الوسادات والأدباش لإخفائها عن الأنظار بينما نام وابنيه بغرفة نومه المجاورة ثم غادر المنزل صبيحة اليوم الموالي.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ به من أجل « القتل العمد مع سابقية القصد » ومواصلة الأبحاث.

كلمات البحث :الداخلية;القبض;باجة