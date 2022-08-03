الداخلية: القبض على نائب سابق محكوم بسنتين سجنا ومحلّ 4 مناشير تفتيش

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكّنت اليوم 03 أوت 2022 من إلقاء القبض على نائب سابق بمجلس نوّاب الشعب المُنحلّ محكوم بسنتين سجنا ومحلّ 04 مناشير تفتيش منهم 02 من أجل « الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية » ومنشور من أجل « التآمر على أمن الدّولة » وآخر من أجل « هضم جانب موظف عمومي ».

وأشارت الوزارة إلى أن الفرقة المذكورة نجحت استنادا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما.

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