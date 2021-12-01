الداخلية: القبض على 9 مورّطين في قضايا إرهابية خلال أسبوع

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الداخلية: القبض على 1020 متهما في قضايا إرهابية أصدرت اليوم الاربعاء، وزارة الدّاخلية في بلاغ أصدرته أنّه في إطار ملاحقة العناصر التي يشتبه في ...

المهدية: القبض على 8 من المطلوبين في قضايا إرهابية قالت اليوم الاربعاء، إذاعة "موزاييك" إن قوات الأمن في ولاية المهدية تمكنت من إلقاء القبض على 8 ...