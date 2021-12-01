الداخلية: القبض على 9 مورّطين في قضايا إرهابية خلال أسبوع

تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني خلال الفترة الممتدة من 22 نوفمبر 2021 إلى يوم 28 نوفمبر 2021 من تحقيق النتائج التالية:
- المفتش عنهم الملقى عليهم القبض 34 (من بينهم 08 عناصر تكفيرية).
- المفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية: 04.
- العناصر المورطة في قضايا إرهابية: 09.
- القضايا المباشرة من قبل الوحدة الوطنية: 25 (من بينهم 08 أشخاص بحالة إحتفاظ).
كلمات البحث :الداخلية;القبض;مورطين
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