الداخلية: القضاء على إرهابيين والعملية الأمنية متواصلة

تمكنت وحدات مشتركة متكونة من الوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني إثر كمين بسفوح جبال ولاية القصرين من القضاء على عنصرين إرهابيين والعملية لا تزال متواصلة.

وأشارت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه العملية أتت على إثر عمل استخباراتي ميداني لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني والوحدات التابعة لها جهويا ومركزيا، حددت خلاله المسالك المعتمدة من قبل العناصر الإرهابية للولوج للتجمعات السكنية والتزود بالمؤونة.

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