الداخلية تؤكد تمسكها بالتتبع العدلي ضد المتورطين في العنف بالملاعب

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بلاغا على إثر تكرّر أحداث الشغب ومظاهر العنف التي شهدتها مؤخرا عدد من الملاعب الرياضية وما خلّفته من اعتداءات على الوحدات الأمنية المكلّفة بتأمين المقابلات الرياضية خاصّة مباريات كرة القدم والتي أسفرت عن إصابات متفاوتة في صفوف عدد من الأعوان والإطارات الأمنية.

وجددت وزارة الدّاخليّة بالتتبع العدلي تمسّكها ضدّ كلّ المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات ومن يقف وراءهم وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث.

ودعت الوزارة جميع الجمعيات الرياضية والهياكل المعنية إلى ضرورة العمل على الرفع من درجة تأطير المشجعين والانخراط في معاضدة المجهودات الأمنية حتى تحافظ المقابلات الرياضية على طابعها الترفيهي والاحتفالي بعيدا عن مظاهر العنف وفي كنف الروح الرياضية.

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