الداخلية تبحث الاستعدادات الخاصة بإنجاح عودة التونسيين بالخارج

انعقدت جلسة عمل تنسيقيّة مُشتركة بمقرّ وزارة الدّاخليّة تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني و بحضور المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمديرة العامة للديوانة وثلة من القيادات الأمنيّة و الإطارات السامية المُمثلين عن مُختلف الوزارات والهياكل المتداخلة والمعنية بالاستعدادات الخاصّة بعودة أفراد الجالية التونسيّة من حيث تسريع إجراءات دخولهم إلى أرض الوطن وتوفير أسرع وأنجع الخدمات الإداريّة المُسداة لهم.

و تم التأكيد على ضرورة تظافر جهود كل المتدخلين لإنجاح عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن لما لها من نتائج إيجابية على الدورة الاقتصادية كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل مماثلة لتأمين مغادرة الجالية التونسية بعد نهاية عطلتهم إلى دول المهجر.

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