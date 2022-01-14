الداخلية: تحرير محاضر بحث ضد عدد من الأشخاص

أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه وفي حدود السّاعة 16:25 من مساء اليوم 14 جانفي 2022، تتواجد مجموعة من الأشخاص المتجمّعين على مستوى شارع محمّد الخامس يبلغ عددهم حوالي 130 شخصا، كما تتواجد مجموعة ثانية على مستوى شارع باريس ونهج مختار عطيّة عددهم حوالي 20 شخصا.

وذكّرت مصالح وزارة الدّاخليّة، مرّة أخرى، بضرورة المغادرة واحترام القانون والالتزام بالقرار الصّادر بمنع التّجمّعات حفاظا على صحّة وسلامة الجميع،

كما أعلنت الوزارة أنّه وتطبيقا للقانون، تمّ تحرير محاضر بحث في الغرض ضدّ مجموعة من الأشخاص طبقا للفصلين 312 و313 من المجلّة الجزائيّة وذلك بعد استشارة النّيابة العموميّة.

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