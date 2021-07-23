الداخلية تدعو إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن تكفيرية

دعت وزارة الداخليّة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، إلى الإبلاغ السّريع والأكيد عن التّكفيريّة « إقبال بنت محمّد علي بن عبد الله »، مفتّش عنها من أجل تورّطها في قضيّة إرهابيّة، وذلك عند مشاهدتها أو الحصول على أيّة معلومات تخصّها، علما وأنّها قد تكون منتقّبة.

كما وضعت الوزارة على ذمّة المواطنين الأرقام التّالية :

71.335.000.

80.10.11.11 الرّقم الأخضر.

193 الحرس الوطني.

197 الأمن الوطني.

أو الاتّصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة.

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