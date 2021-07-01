الداخلية تدعو إلى التقيد بإجراءات منع الجولان

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بلاغا توضيحيا لعموم المواطنين بخصوص مخالفة منع الجولان بداية من الساعة الثامنة مساء وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وذلك إنطلاقا من اليوم 01 جويلية 2021 والتي يترتب عنها ما يلي:

- حجز رخصة السياقة وشهادة التسجيل لكل مخالف لمدة 07 أيام.

- تحرير محضر عدلي وتمكين السائق من رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ المخالفة.

- حجز العربة فعليا لمدة 07 أيام في صورة تكرار ارتكاب المخالفة المذكورة.

هذا ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد بهذه الإجراءات والالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة إرتداء الكمامة وذلك دعما للمجهودات المبذولة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ومحافظة على سلامة المواطنين.

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