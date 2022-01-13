الداخلية تدعو إلى عدم الانسياق وراء دعوات التظاهر

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، كافة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الإجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 والمتعلقة بالتوقي من الإصابة فيروس كورونا، في ظل تسارع انتشار وباء كورونا.

وتتمثل الاجراءات في:

- الالتزام بقرار منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وعلى كلّ المدعوين للعمل ليلا الاستظهار بوثيقة ”تكليف بمهمة » (تكون ممضاة من قبل المؤسسة المشغّلة) عند التّنقل من وإلى مقرات عملهم طيلة فترة حظر الجولان.

- تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

- الالتزام بالتدابير الوقائية خاصّة فيما يتعلّق بارتداء الكمامة والتّباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة.

- احترام البروتوكولات القطاعية المحيّنة.

- الالتزام بالاستظهار بجواز التلقيح عند الطّلب.

- الالتزام بإجراءات الرّقابة الصحية على المعابر الحدوديّة عبر إجراء تحاليل التّقصي لكافّة الوافدين على البلاد التونسيّة.

ودعت الوزارة إلى عدم الإنسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين.

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