الداخلية تدعو التونسيين للالتزام بتطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل



دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، عموم المواطنين للالتزام بتطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان، وأكدت أنها ستواصل التّصدي إلى كل المخالفات المتعلقة بالمسائل المشار إليها وستتولى تطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين.

ولتسهيل حياة المواطنين يمكن الترخيص بصورة إستثنائية، شخصية وحصرية لبعض الوضعيات التي لم تشملها منصة وزارة تكنولوجيا الإتصال والتحول الرقمي المعلن عليها صلب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2020 على غرار:

المهن والحرف الصغرى وصغار التجار والتي تحتاجها المجموعة الوطنية في هذه المرحلة « أنشطة غذائية وكل الأنشطة ذات العلاقة، صحة، طاقة، خدمات، الفلاحين… ».

الحالات الخاصة والمتأكدة (أمر عائلي جلل، وضعية طارئة وأكيدة…).

ودعت الوزارة هذه الفئات إلى أن تتعهد بما يلي:

ضرورة إعداد تصريح على الشرف يتضمن (الهوية كاملة، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر، العنوان بكل دقة، عنوان مقر العمل أو المقر المقصود سواء داخل الولاية أو خارجها، المسلك المتبع، الوسيلة المعتمدة والمبررات الواقعية أو القانونية لطلب ترخيص الجولان الاستثنائي).

الاستظهار به لدى مركز الأمن او الحرس الوطنيين مرجع نظر مقر السكنى للتأشير والإمضاء عليه من قبل رئيس الوحدة الأمنية المعنية.

الترخيص الإستثنائي للجولان شخصي يستعمله صاحبه دون سواه ويستظهر به خلال الرقابات الأمنية مرفوقا ببطاقة تعريفه الوطنية.

وطالبت وزارة الداخلية كافة المواطنين غير الحاملين لتراخيص جولان إستثنائية بالتقيد التام بمقتضيات القانون والتراتيب والإجراءات الإستثنائية، مؤكدة على التقليص من التنقلات غير الضرورية، وعند الإقتضاء (إقتناء المستلزمات والحاجيات الضرورية) التنقل إلى المحلات القريبة من مقر سكتاهم والتعويل على فرد واحد عن كل عائلة.

كما وضعت الوزارة الرقم الأخضر التالي:80101111 على ذمة المواطنين للتعاطي مع الإشكاليات المطروحة.

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