الداخلية تدعو الجهات المنظمة لتظاهرات السبت إلى «تأطير أتباعها لمنع حصول الشغب والعنف»

دعت وزارة الداخلية مختلف الجهات المرخص لها في تنظيم تظاهرات سلميّة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة غدا السبت 14 جانفي إلى وُجوب احترام المسالك والمواقيت المحددة و » تحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها ».

وأوضحت وزارة الدّاخليّة، اليوم الجمعة في بلاغ، أن السلط الجهويّة وافقت على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم تظاهرات سلميّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة » وفق مسالك ومواقيت مُحدّدة حسب أسبقيّة الطلبات ووجهاتها بما يضمنُ ممارسة الحرّيات واحترام مقتضيات الأمن العام ».

كما نبهت الى « عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي تمّ تداولها مؤخرا والدّاعية إلى عدم الإلتزام بمضامين التراخيص، وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزجّ بكبار السن والأطفال فيها ».

ودعت في هذا السياق إلى تفادي كُلّ احتكاك ميداني بين الأطراف المُتعارضة في التوجّهات، « رغم إصرار بعض قياداتها على التواجد بنفس المسلك بدعوى وُجود اتفاقات مُسبقة بينها »، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وأشارت الوزارة الى أن المصالح الأمنيّة مُلتزمة بتطبيق القانون بالتنسيق المُباشر مع النيابة العموميّة.

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