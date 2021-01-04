الداخلية تدعو المواطنين إلى احترام توقيت انطلاق حظر الجولان بكل دقة

اخر تحديث : 04/01/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

حظر الجولان

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها، عموم المواطنين إلى احترام توقيت انطلاق حظر الجولان بكل دقة (الثامنة ليلا) ، وذلك في إطار مواصلة تطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي بما في ذلك فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي.
وأكدت الوزارة أن وحداتها ستتولى التطبيق الجدي للتراتيب الجاري بها العمل في هذا الخصوص على كل المخالفين.


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