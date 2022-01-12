الداخلية تدعو المواطنين إلى الإلتزام بهذه التدابير

دعت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، كافّة المواطنين إلى الالتزام بعدد من التدابير بداية من يوم غدٍ الخميس 13 جانفي 2022.

وفيما يلي التدابير المتّخذة:

- الالتزام بقرار منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وعلى كلّ المدعوين للعمل ليلا الاستظهار بوثيقة « تكليف بمهمة » (تكون ممضاة من قبل المؤسسة المشغّلة) عند التّنقل من وإلى مقرات عملهم طيلة فترة حظر الجولان.

- تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

- الالتزام بالتدابير الوقائية خاصّة فيما يتعلّق بارتداء الكمامة والتّباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة.

- احترام البروتوكولات القطاعية المحيّنة.

- الالتزام بالاستظهار بجواز التلقيح عند الطّلب.

- الالتزام بإجراءات الرّقابة الصحية على المعابر الحدوديّة عبر إجراء تحاليل التّقصي لكافّة الوافدين على البلاد التونسيّة.

وتتم مراجعة هذه القرارات من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

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