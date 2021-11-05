الداخلية تدعو المواطنين للإبلاغ عن إرهابي



دعت وزارة الداخليّة في بلاغ لها اليوم الجمعة، إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو « صابر بن خميس بن محمد خلف الله » وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنيّة بوزارة الدّاخليّة وتوقيّا من الأعمال الإرهابيّة.

ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين الأرقام التّالية :

71.335.000.

80.10.11.11 الرّقم الأخضر.

193 الحرس الوطني.

197 الأمن الوطني.

أو الاتّصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة.

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