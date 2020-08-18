الداخلية تدعو للإبلاغ السريع عن إرهابي



دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن العنصر الإرهابي « شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مْرَاد » من مواليد 07 مارس 1971 بهرقلة من ولاية سوسة (صورة مرفقة) وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخص مكان تواجده أو تحركاته.

ووضعت وزارة الداخلية على ذمة التونسيين الأرقام التالية:

الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.

الرقم: 71.335.000.

الرقم: 193 الحرس وطني.

الرقم: 197 الأمن الوطني.

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

كلمات البحث :إبلاغ;إرهابي;الداخلية