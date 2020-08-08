الداخلية تدعو للإبلاغ السريع عن الإرهابي وليد مسعودي

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها االيوم السبت، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن العنصر الإرهابي « وليد بن الحسين بن عبد الملك مسعودي » من مواليد 20 سبتمبر 1987 بالقصرين) وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخص مكان تواجده أو تحركاته.
كما وضعت وزارة الداخلية على ذمة الجميع الأرقام التالية:
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.
الرقم: 71.335.000.
الرقم: 193 الحرس وطني.
الرقم: 197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.
كلمات البحث :إرهابي;الداخلية;وليد مسعودي
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