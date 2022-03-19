الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن إرهابي

اخر تحديث : 19/03/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو « أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب » عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته، حيث أنه محلّ تفتيش وتوقيا من الأعمال الإرهابية.
ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين، في إطار تعاونهم مع الوحدات الأمنية، الأرقام التالية:
• 71.355.000
• 801011 الرقم الأخضر.
• 193 الحرس الوطني.
• 197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.


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