الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن عنصر إرهابي فار

اخر تحديث : 13/05/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن عنصر إرهابي فار

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، إلى الإبلاغ الفوري على العنصر الإرهابي الفار « رضا بن علي بن محمد عمري » (صور مرفقة أصلية)، وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته.

كما وضعت الوزارة على ذمة المواطنين الأرقام التالية:
71.335.000
الرقم الأخضر: 80101111
الحرس الوطني: 193
الأمن الوطني: 197.

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.


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