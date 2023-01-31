الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن مُفتّش عنه في قضية إرهابية

دعت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إلى الإبلاغ الفوري عن مفتش عنه في قضيّة عدليّة ذات صبغة إرهابيّة يُدعى عمر بن محمد بن عمر جعفر (تونسي مولود في 10 فيفري 1986 ، عامل يومي ، قاطن نهج المنجي سليم رفراف بنزرت).

وطلبت الوزارة من المواطنين عند مشاهدته أو الحصول على أيّ معلومات تخصّ مكان تواجده وتحرّكاته بالاتصال على الأرقام التالية:

- 71.335.000

- 80101111 الرقم الأخضر.

- 193 الحرس الوطني.

- 197 الأمن الوطني.

أو الاتصال بأقرب وحدة امنيّة أو عسكريّة.

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