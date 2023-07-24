الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن ثلاثيني يُعاني من اضطرابات نفسية حادة

دعت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها ظهر اليوم الاثنين، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو محمد يوسف بن حسين بن الحاج يوسف بن يوسف (مولود في 22 أوت 1990 قاطن نهج صدربعل منوبة)، وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أيّ معلومات تخصّ مكان تواجده أو تحركاته، في إطار التعاون مع الوحدات الأمنيّة ومعاضدة المجهودات الرامية إلى التصدّي لكلّ ما يهدد الأمن العام.

وأشارت الوزارة إلى أن المعني يعاني من اضطرابات نفسية حادة ويشكل خطرا على نفسه وعلى الأمن العام.

كما وضعت وزارة الدّاخليّة على ذمّة جميع المواطنين الأرقام التالية للإبـــلاغ:

• 71.335.000

• الرقم الأخضر8010111

• الحرس الوطني193

• الأمن الوطني197

أو الاتصال بأقرب وحدة امنيّة أو عسكريّة.

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