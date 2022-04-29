الداخلية تدعو للابلاغ عن إرهابيين اثنين

اخر تحديث : 29/04/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الداخلية تدعو للابلاغ عن رإهابيين

دعت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الجمعة، في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنيّة بوزارة الدّاخليّة وتوقيا من الأعمال الإرهابيّة، إلى الإبلاغ الفوري عن شخصين وهما:
- المدعو سليم بن بلقاسم بن محمد القنطري (تونسي مولود في 04 مارس 1981 قاطن بجهة حي الإنطلاقة ولاية أريانة).
- المدعو بلال بن الحبيب بن الطاهر جامي (تونسي مولود في 20 ماي 1987 قاطن نهج ابن النديم حي النصر المنيهلة ولاية أريانة).
ووضعت الداخلية عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصّ مكان تواجدهما وتحرّكاتهما، الأرقام التالية:
71.335.000
80101111 الرّقم الأخضر.
193 الحرس الوطني.
197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة امنيّة أو عسكريّة.


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