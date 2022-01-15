الداخلية تدعو للابلاغ عن مفتّش عنه بحوزته سلاح

اخر تحديث : 15/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عبد الغني بن مصطفى بن محمد الطاهر هرماسي

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو « عبد الغني بن مصطفى بن محمد الطاهر هرماسي » والذي يتحوّز على سلاح ناري وذلك عند مشاهدته أو الحصول على معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته.
ووضعت الوزارة على ذمّة المواطنين الأرقام التّالية :
71.335.000
80.10.11.11 الرّقم الأخضر.
193 الحرس الوطني.
197 الأمن الوطني.
أو الاتّصال بأقرب وحدة أمنيّة أوعسكريّة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق