الداخلية ترفض ما يُتداول من « افتراءات ومزاعم » بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة

نشرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، بلاغا على صفحتها الرسمية بالفيسبوك بخصوص ما تمّ تداولهُ بعدد من الصّفحات على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام من مغالطات بخصوص ملفّ المُهاجرين الأفارقة جنُوب الصّحراء.

ونبهت الوزارة إلى عدم قبولها للمزاعم والإفتراءات التي من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لغايات مشبوهة وتوظيف بعض الأطراف لملفّ الهجرة غير الشرعيّة لغايات سياسويّة خاسرة »، وفق نص البلاغ.

وأكدت وزارة الدّاخليّة أن « الجُمهوريّة التّونسيّة دولةً وشعبا لا يتوانون عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانيّة الكاملة بالمهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليميّة التونسيّة إلى حين بلوغهم مرفأً آمنا »، مشددة على « واجبها في حماية حدود بلادنا وعدم مسؤوليّتها على الأفارقة المُتواجدين خارج الحدود ».

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