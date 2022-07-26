الداخلية تسجل اخلالات ومخالفات انتخابية يوم الاستفتاء

اتخذت وزارة الدّاخلية جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية الإستثنائية لتأمين الإستفتاء الوطني يوم 25 جويلية 2022 وذلك بالتنسيق الدائم مع المؤسسة العسكرية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تمّ تأمين المحيط الخارجي لعدد 4643 مقرا ذات صلة بالإستفتاء (4285 مركز إقتراع ذات توقيت عادي من الساعة 06.00 إلى السّاعة 22.00 و249 مركز اقتراع ذات توقيت استثنائي من الساعة 07.00 إلى الساعة 18.00 و109 مقرات مختلفة تابعة للهيئة)، كما تمّ مرافقة وتأمين نقل صناديق الإقتراع بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية في جميع المراحل في ظروف عاديّة.

أشارت وزارة الدّاخليّة إلى أنه تمّ خلال مواكبة يوم الإستفتاء رفع الإخلالات والمخالفات الإنتخابيّة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالتنسيق المباشر مع النيابة العمُوميّة، حيث سُجّل ما يلي:

-الإحتفاظ بشخص بالسيجومي من أجل تعمّده تعطيل سير العمل الإنتخابي بالمدرسة الإبتدائيّة الطيران 01 بعد تعمّده توزيع مبالغ ماليّة على الناخبين قصد حثهم على التصويت بـ « لا » وحجز لديه مبلغ مالي قدره 910 دينار.

- الإحتفاظ بامرأة بحيّ الزهور من أجل تعمّدها تعطيل سير العمل الإنتخابي بالمدرسة الابتدائيّة بوعقاز بجهة حيّ الزهور ودعوة الناخبين إلى التصويت بـ « لا ».

- العثور على مبلغ مالي قدره 1000 دينار بالقرب من المعهد الثانوي بباب الخضراء بالعاصمة.

- القبض على 03 أشخاص بالعاصمة بالقرب من المعهد الثانوي الصادقيّة إثر تعمّدهم إلقاء كيس بلاستيكي به ورقة كُتب عليها 03 ألاف دينار بعد التفطن إليهم من قبل الوحدات الأمنيّة وحجز لديهم مبلغ مالي قدره 1730 دينار، وبالتحرّي معهم تبيّن أن أحدهم شقيق أحد العناصر الإرهابيّة التي تم القضاء عليها في عمليّة الرّوحيّة سنة 2012.

- القبض على شخص بجهة سيدي بوزيد بعد تعمّده تحريض المواطنين على التصويت بـ « لا » وتمكين شخص من مبلغ قدره 20 دينار (تم حجزها).

وأكدت وزارة الداخلية أنها سخرت كلّ إمكانيّاتها المادية والبشرية لتأمين يوم الاستفتاء الوطني في أحسن الظروف وفي إطار الحياد التامّ واحترام القانون وفقا للنصوص المعمول بها من أجل ضمان أمن وسلامة الناخبين.

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