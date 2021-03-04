الداخلية تعلن عن ضياع طفلة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، عن ضياع طفلة تدعى « ملاك بنت العجمي رية » تونسية تلميذة مولودة في سنة 2006، غادرت منزل عائلتها الكائن بجهة صيادة من ولاية المنستير إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 10 فيفري 2021 .
ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:
71.341.666
71.571.264
71.566.977
أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.
كلمات البحث :الداخلية;ضياع;طفلة
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