الداخلية تكشف إعترافات المُتورّط في طعن 3 أشخاص داخل المترو

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على إثر الإعلام بتعرّض 3 ركّاب داخل ميترو خفيف إلى الطّعن بواسطة « آلة حادّة « سكّين »، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير، بعد تنقّلها على عين المكان (محطّة باب عليوة)، أمس، من القبض على الشخص المورّط وحجز سكّين يحمل آثار دماء.

وكشفت الوزارة بأنه قد تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة لتلقي الإسعافات اللاّزمة، مشيرة إلى أنه بالتّحرّي مع المظنون فيه، اعترف بما نُسب إليه، مفيدا بأنّه قام بالاعتداء على المتضرّرين، بعد تعرّضه للمضايقة والاستفزاز من قبلهم.

وبالتّحرّي مع أحد المتضرّرين، قال إنّ المظنون فيه تولّى الاعتداء عليه بواسطة سكّين على مستوى يده اليسرى، وذلك إثر خلاف نشب بينهما، وبمحاولته وصديقه افتكاك الآلة الحادّة التي كانت بحوزته، دخل المظنون فيه في حالة هيجان وهستيريا وسدّد لهما عدّة طعنات وقد تمّ القبض عليه، بعد تدخّل الوحدات الأمنيّة على مستوى محطّة باب عليوة.

وأذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بالاحتفاظ به من أجل « محاولة القتل » واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

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