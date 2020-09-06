الداخلية تكشف تفاصيل العملية الإرهابية بسوسة

أًصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد، بلاغا على إثر تعرّض عونين تابعين لسلك الحرس الوطني صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 إلى عملية دهس من طرف 03 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذوا لاحقا بالفرار.

وأكدت الوزارة بأن الوحدات الأمنية تحولت من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

كما أسفرت العملية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

هذا وكان وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » قد تنقّل إلى مسرح العملية حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل رامي الإمام ومتابعتها.

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