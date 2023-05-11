الداخلية تكشف تفاصيل عملية جربة

قدم وزير الداخلية كمال الفقي في ندوة صحفية اليوم الخميس، تفاصيل مجرى عملية جربة التي جدت مساء الثلاثاء المنقضي.

وأكد الوزير أن القاتل وسام الخزري قام بتصفية زميله مع سابقية إضمار وترصد وقتله بمسدس فردي ووجه الرصاصة خلف أذنه، ثم توجه على متن كواد تابعة لمركز الحرس البحري ليتمركز بحديقة تابعة لمدرسة تبعد 200 مترا تقريبا عن معبد الغريبة.

وكشف الوزير أن القاتل ظهر عند خروجه من باب المدرسة وترصد تحرك سيارة شرطة مرور وبدأ بإطلاق النار بصفة عشوائية على المارة وأعوان الأمن على الساعة 20.13 واتجه صوب أعوان الأمن فتمت محاصرته والقضاء عليه في أقل من 112 ثانية أي دقيقة و52 ثانية .

وأبرز الوزير بأن عملية جربة الاجرامية خلّفت 5 وفيات و5 إصابات.

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