الداخلية تكشف هويات الإرهابيين الذين قُضي عليهم في السلوم

أعلنت وزارة الداخلية خلال نقطة إعلامية نظمتها اليوم الجمعة، عن هويات العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها صباح اليوم بمرتفعات جبل السلوم من ولاية القصرين.

وقالت الناطقة الرسمية لوزارة الداخلية فضيلة لخليفي إن الأمر يتعلّق بالمدعو حافظ الرحيمي وخليل المنصوري وصابر الطاهري، وهي عناصر قيادية خطيرة تابعة لما يُعرف بتنظيم جند الخلافة التابع لـ »داعش الإرهابي ».

وأوضحت الوزارة أن العملية التي نفذتها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب التابعة للادارة العامة للأمن الوطني بالتعاون مع وحدات خاصة من الحرس والجيش و بالتنسيق مع النيابة العمومية، جاءت بعد عمل استباقي ومتابعة دقيقة.

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