الداخلية تكشف هوية شهداء عملية جربة من الأمنيين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن القائمة الاسمية لشهداء الإعتداء الغادر الذي جدّ يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 بجزيرة جربة من الأمنيين وهم على التوالي:

- العميد بالأمن الوطني « ماهر العربي » 54 سنة تابع لإدارة شرطة المرور (بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت).

- الوكيل أوّل بالحرس الوطني « خير الدّين اللافي » 31 سنة تابع لوحدات الحرس البحري بجربة.

- ناظر الأمن أوّل « محمّد عبد المجيد عتيق » 31 سنة تابع للفوج الوطني لمجابهة الإرهاب (استشهد بالمُستشفى مُتأثرا بإصابتهِ).

رحم الله شهداء الوطن وتغمّدهُم برحمته الواسعة وأسكنهُم فسيح جنانه ورزق أهلهم وذويهم جميل الصّبر والسّلوان.

ومن المنتظر أن تعقد وزارة الداخلية نقطة إعلامية لكشف ملابسات وحيثيات عملية جربة الغادرة.

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