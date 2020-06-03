الداخلية تنفي إيقاف رئيس مركز الحرس بسيدي علي بن عون

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، بلاغا تبعا لما تم تداوله من قبل أحد المواقع الإلكترونية التونسية اليوم بخصوص إيقاف رئيس مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد في إطار الأبحاث المتعلقة بالتفجير الذي استهدف دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 تونس العاصمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما جاء في هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن رئيس المركز المذكور لم يقع استنطاقه أو سماعه في إطار الأبحاث المتعلقة بالعملية المشار إليها وهو في حالة مباشرة لوظيفته.

ودعت الوزارة إلى تفادي مثل هذه الأخبار المُجانبة للحقيقة لما في ذلك من مساس بمعنويات أفرادها.

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