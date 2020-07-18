الداخلية تنفي استشهاد أمنيين في عملية إرهابية

أًصدرت وزارة الداخلية مساء أمس الثلاثاء، بلاغا على إثر ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث عملية إرهابية أسفرت عن استشهاد عدد من الأمنيين.

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عار من الصحة تماما، مشيرة إلى أن كل وحداتها بمختلف اختصاصاتها تواصل التعهد بمهامها الوطنية بكامل تراب الجمهورية.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة التي تهدف الي إرباك الوضع العام بالبلاد والمس من معنويات الوحدات الأمنية والاقتصار فقط على المعطيات الصادرة عن الهياكل المعنية بوزارة الداخلية.

كلمات البحث :أمنيين;استشهاد;الداخلية;عملية إرهابية