الداخلية تنفي تعرض حافلة نقل عمومي بالعاصمة لعملية سلب



أكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، أن ما تم تداوله مساء اليوم في عديد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض حافلة نقل عمومي بالعاصمة لعملية سلب باستعمال القوة للمسافرين الذين كانوا على متنها مجانب للصحة.

وأوضحت الوزارة بأن الأمر يتعلق بخلاف بين قابض هذه الحافلة وبعض المسافرين الذين رفضوا خلاص تذاكرهم وليس بعملية سلب لمسافريها.

ودعت الوزارة عموم المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومة من المصادر الرسمية بخصوص الوضعيات المماثلة خاصة في ظل تواتر الأخبار المغلوطة حول حدوث الجرائم المتعلقة بالسلب والنشل في الآونة الأخيرة.

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