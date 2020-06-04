الداخلية تنفي حدوث عمليّة إرهابيّة بالقصبة



أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها أنه خلافا لما تمّ تداوله مساء اليوم الخميس 04 جوان 2020، أنّ وحداتها المختصة تولّت تمشيط محيط المدينة العتيقة بالعاصمة إثر إقدام شخص على التّصريح بالطّريق العامّ بأنّه سيتمّ تنفيذ عمليّة إرهابيّة بالمدينة العتيقة.

وقد قامت الوحدات الأمنية بإجراء التّحرّيات اللاّزمة مع المعني وثبت أنّه يعاني من اضطرابات نفسيّة وأنّ ما تولّى التّصريح به لا أساس له من الصّحّة.

هذا وأكدت وزارة الدّاخليّة على أنّ وحداتها في حالة جاهزيّة وأهبة عالية لمجابهة أيّ تهديد مهما كانت طبيعته.

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