الداخلية تنفي محاولة سرقة فرع بنكي بحي النصر

اخر تحديث : 25/03/2020

الداخلية بلاغ

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، عدم تعرض فرع بنكي لمحاولة سرقة بجهة حي النصر من ولاية اريانة مساء اليوم، خلافا للفيديو الذي تم نشره على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
وبينت الوزارة بأن وقائع الحادثة تتمثل في أن الوحدات الأمنية كانت تقوم بعمليات تمشيط لتتفطن إلى وجود مجموعة من الشبان بالطريق العام في وضعية خرق لقرار منع الجولان على العربات والاشخاص والذين بمجرد رؤيتهم للدوريات المذكورة حاولوا الفرار في اتجاه العمارة الكائن بها مقر الفرع البنكي لتتم ملاحقتهم وايقافهم بصفة فورية.


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