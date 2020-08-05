الداخلية تنفي مطاردة عناصر إرهابية بحوزتها سيارة مفخّخة في حيّ النصر

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أن ما يتمّ تداوله ببعض صفحات مواقع التّواصل الاجّتماعي وببعض المواقع الإلكترونية بخصوص قيام الوحدات الأمنيّة بالبحث عن عناصر إرهابية تتحوّز بسيارة مفخّخة ومطاردتها بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة عار من الصّحّة.

وبينت الوزارة بأنّ الانتشار الأمني الملحوظ من طرف المواطنين يندرج في إطار تنظيم حملات أمنيّة بتعداد بشري ووسائل لوجستيّة هامّة بغاية فرض سلطة القانون ومعاضدة المجهودات اليوميّة لمختلف الوحدات في مقاومة كل الظواهر الاجراميّة.

كما دعت وزارة الدّاخليّة عموم المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، مؤكدة في السّياق ذاته على أنّ مختلف وحداتها في حالة جاهزيّة عالية لمجابهة أيّ تهديد مهما كانت طبيعته.

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