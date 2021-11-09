الداخلية تنفي وفاة شاب جراء إصابته في أحداث عقارب

نفت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، خبر وفاة شاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس ليلة الاثنين 09 نوفمبر 2021 .

وأشارت الداخلية إلى أن المعني بالأمر توفي اثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله الكائن على بعد 06 كلم من مكان الاحتجاجات حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة.

يُشار إلى أن معتمدية عقارب تشهد منذ ليلة أمس، احتقانا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.

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