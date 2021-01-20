الداخلية تنفي وفاة مواطن نتيجة تعرّضه للاعتداء من قبل الوحدات الأمنيّة

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا على إثر ما يتمّ تداوله من أخبار على صفحات التّواصل الاجتماعي مفادها وفاة شخص (أصيل مدينة سبيطلة) بأحد المستشفيات بولاية سوسة نتيجة تعرّضه لاعتداء من قبل الوحدات الأمنيّة إبّان الأحداث الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدّاخليّة أنّ المعني بالأمر لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى المذكور، ولم يثبت إلى حدّ التّاريخ ما يفيد أنّ إصابته ناتجة عن تعرّضه لقذيفة غاز، كما أشارت الوزارة إلى أنّه تمّ فتح بحث عدليّ للوقوف على حقيقة الواقعة بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة.

ودعت وزارة الدّاخليّة إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزّائفة التي يتمّ تداولها على صفحات التّواصل الاجتماعي بغاية توتير الأوضاع والحرص على التّأكّد من صحّتها من المصادر الرّسميّة.

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