الداخلية: تهديدات جدية تستهدف رئيس الجمهورية من قبل أطراف داخلية وخارجية

أعلن المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية فاخر بوزغاية في ندوة صحفية اليوم الجمعة، وجود تهديدات جدية تستهدف رئيس الجمهورية، مبرزا تظافر معلومات متقاطعة تُؤكّد وجود مخطط لاستهداف الرئيس في شخصه أو مؤسسة الرئاسة ككل ومحيطه من قبل أطراف خارجية وداخلية.

وأكد بوزغاية أن الأبحاث جارية والمعطيات سرية بخصوص مخططات تقويض أمن الدولة، موضحا بأن المؤسسة الأمنية متفطنة لهذه الشبكة.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي في النقطة الإعلامية، أن المخططات تجاوزت حدّ التصور والتخطيط والتوافق والتقارب في شأنها من طرف الأطراف الضالعة فيها إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تُحتّم الإعلام والإفادة عنها للرأي العام.

وأبرزت الخليفي أن التهديدات الجدية تهدف لتقويض الأمن العام التونسي، وأن المعلومات المتوفرة في شأنها كانت محل عمل أمني دقيق مازال متواصلا وجاري العمل للقضاء على هذا المخطط وتفكيكه والإحاطة بجميع مراحله التنفيذية الأولى .

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