الداخلية تُؤكّد أن جواز السفر الذي أُسند لمخلوف ليس دبلوماسيا

أكدت وزارة الدّاخليّة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّها تعمل في حياد تامّ في تقديم الخدمات لطالبيها سواء من المواطنين أو نوّاب الشّعب أو غيرهم.

وبينت الوزارة بأنّ جواز السّفر الذي تسلّمه أحد النّوّاب مؤخّرا ليس جواز سفر دبلوماسي، اعتبارا وأنّ تسليم جوازات السّفر الدّيبلوماسيّة هو من اختصاص وزارة الشّؤون الخارجيّة وأنّ الجواز الذي تسلّمه النّائب المشار إليه هو جواز سفر خاصّ يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وبناء على إذن بمأموريّة صادر عن الإدارة المعنيّة بالمهمّة.

وأوضحت وزارة الداخلية بأن مصالح شرطة الحدود بوزارة الدّاخليّة تتولّى سحب جواز السفر المشار إليه سابقا من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التّونسيّة.

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