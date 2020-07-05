الداخلية تُؤكّد العثور على الرضيع المختطف بالكاف والقبض على المتورطين

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني مساء اليوم الأحد، أنه تم العثور على الرضيع « يوسف » المختطف من مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة من قبل فرقة أمنية مختصة في معتمدية السرس من ولاية الكاف مع ضبط الأشخاص المتورطين في العملية.

وبين المتحدث بأنه تم اعتماد وسائل عالية الجودة لتحديد الأطراف المعنية بالإختطاف والمتورطة فيها وتم ضبطهم، فيما تزال الأبحاث جارية.

يُشار إلى أن الرضيع في طريقه حاليا إلى المستشفى بالعاصمة حيث سيتم إخضاعه إلى فحوصات طبية للإطمئنان على صحته.

وكان وزير الصحة قد أكد في تدوينة له منذ قليل، أنه تم استرجاع الرضيع يوسف الذي تمت سرقته يوم الأربعاء المنقضي من مستشفى وسيلة بورقيبة في العاصمة.

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