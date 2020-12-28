الداخلية تُؤكّد العثور على جثة آدمية داخل سيارة الشاب المفقود

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم العثور مساء اليوم على سيارة في قنال محاذي للطريق الوطنية رقم 09 وبالتثبت في لوحاتها المنجمية ثبت وأنها تعود بالملكية لوالد المواطن المفقود محمود ثابت.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ تسخير فريق إنقاذ مدعوم بفريق غوص تابعيين للديوان الوطني للحماية المدنية لمباشرة عمليات البحث بالقنال المذكورة حيث تم العثور على جثة آدمية داخل السيارة، على أن تتم إجراءات تحديد هوية صاحبها لاحقا.

وأوضحت الوزارة بأن فرق الانقاذ تقوم بعملية إخراج السيارة من القنال.

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