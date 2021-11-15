الداخلية تُؤكّد توزيع أموال ومسك أسلحة بيضاء في مسيرة الأمس

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تمّ بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي تمت بتاريخ يوم الأحد 14 نوفمبر 2021 بباردو والتي شارك فيها حوالي 3500 شخص، حسب تقديرات المصالح الأمنية، وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة.

ونشرت الوزارة صورا لعينات من مبالغ مالية موضوع محاضر بحث تتعلق بتوزيع أموال للتحريض على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية .

كلمات البحث :أسلحة بيضاء;أموال;الداخلية