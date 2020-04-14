الداخلية تُؤكّد عدم ثبوت إصابة رئيس منطقة الأمن بباردو و3 رتباء بكورونا



أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، بلاغا على إثر ما تم تداوله اليوم ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض رئيس منطقة الأمن الوطني بباردو وثلاثة رتباء للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنه لم تثبت إصابة الإطار الأمني المذكور والرتباء الثلاثة المذكورين بهذا الفيروس إلى حد التاريخ.

هذا ودعت الوزارة إلى عدم تداول معطيات غير ثابتة، مذكرة بضرورة إعتماد المعطيات الصادرة عن الهياكل الرسمية بوزارة الداخلية دون سواها.

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