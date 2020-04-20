الداخلية تُؤكّد قبول 652 تونسيا عبر المعبر الحدودي برأس جدير



أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا تبعا لما يتم تداوله مساء اليوم الاثنين 20 افريل 2020 بخصوص دخول مواطنين تونسيين للتراب التونسي عنوة.

وبينت الوزارة بأنّه وخلافا لذلك فإنّه تم قبول 652 تونسيا، يتواجدون حاليا على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير في جانبه التونسي، حيث تتم الإحاطة بهم بالتوازي مع إتمام إجراءات العبور الحدودية فضلا عن اتمام الإجراءات الصحية ذات العلاقة، ليتم توجيههم إلي المقرات المخصصة للحجر الصحي.

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