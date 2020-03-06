الداخلية تُؤكّد مقتل إرهابيين وإصابة 5 أمنيين ومدني في التفجير الانتحاري

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة 6 مارس 2020، قيام شخصين اليوم على السّاعة 11:00 صباحا باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما.

وقد أسفرت هذه العمليّة عن مصرع الإرهابيّيْن وإصابة 05 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة.

وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج يتابع هذا الصّباح تطوّرات هذه العمليّة.

وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة.

وستقوم وزارة الدّاخليّة بمدّ الرّأي العامّ بكلّ المستجدّات في الإبّان، وفق نص البلاغ.

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