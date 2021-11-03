الداخلية تُؤكّد وجود أشغال حفر نفق في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس

أًصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا بخصوص توفر معلومات وردت على المصالح الأمنيّة تتعلق بوجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس.

وأوضحت الوزارة بأنه بمزيد التحرّي، اتضح أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرّف، على الإثر تمّت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العموميّة واتضح وجود أشغال حفر نفق.

هذا وتمّ تعهيد مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعاينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

ويحظى الموضوع بمتابعة من أعلى مُستوى، وفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.

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