الداخلية تُحذر من ضباب كثيف يحجب الرؤية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الأربعاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة التالية:

* الطريق السيّارة أ03 من الكلم 15 مستوى إستخلاص المرناقية إلى الكلم 94 محوّل باجة.

* الطريق السيّارة أ1 من الكلم 31 مستوى محول تركي إلى الكلم 46 محوّل الحمامات الشماليّة، ومن الكلم 144 مستوى محطة استخلاص مساكن إلى الكلم 236 محطة استخلاص صفاقس.

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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